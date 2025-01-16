В Екатеринбурге следователь раскрыл подробности дела о гибели Далера: «Пострадала психика детей»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 января, ФедералПресс. В Екатеринбурге продолжаются суды по делу о гибели шестилетнего Далера, тело которого, после заявления о пропаже ребенка, было обнаружено в большой сумке в одном из городских гаражей.
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