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Лесовой о прадеде-министре в СССР: «Немного стыдно, что я не сильно вникал или читал про него. К Кремлевской стене с бабушкой ходили – всегда испытывал гордость»

– Твой прадедушка Леонид Аркадьевич Костандов был министром химической промышленности СССР. Он захоронен в Кремлевской стене.

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