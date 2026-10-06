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Платил за имидж, а не за труд: бизнесмен год держал без зарплаты 146 сотрудников в Тюмени

Платил за имидж, а не за труд: бизнесмен год держал без зарплаты 146 сотрудников в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 6 октября, ФедералПресс. Перед судом предстанет директор тюменской компании, который задолжал своим сотрудникам заработную плату в размере 23 миллионов рублей.

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