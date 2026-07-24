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Представлен дешёвый пылесос Xiaomi с функцией влажной уборки, который позволяет убрать помещение до 341 кв.м. на одном заряде

Представлен дешёвый пылесос Xiaomi с функцией влажной уборки, который позволяет убрать помещение до 341 кв.м. на одном заряде

За 130 долларовКомпания Xiaomi выпустила новый беспроводной пылесос Mijia Wireless Floor Cleaner 5C с функцией влажной уборки, официальная цена которого составляет 999 юаней, но после применения субсидий цена может быть снижена до 899 юаней или 130 долларов.

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