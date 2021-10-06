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В дипмиссии РФ отвергли призывы комиссии Совета Европы отменить запрет на гей-пропаганду

ПАРИЖ, 6 октября. /ТАСС/. Постпредство России при Совете Европы отвергло призывы Комиссии Совета Европы по борьбе с расизмом и нетерпимостью (ЕКРН) отменить юридический запрет на распространение информации о гомосексуализме среди несовершеннолетних.

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