Доннарумма об Италии на Евро: «Мы здесь, чтобы защитить титул и сделать все возможное, чтобы выйти в финал. В таком турнире нет фаворитов»

О своем настроении перед турниром «Во-первых, я рад быть здесь и представлять Италию. Мы, несомненно, будем готовы к этому большому событию, уникальному соревнованию, и мне посчастливилось выиграть последний Евро.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии