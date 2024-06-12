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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Доннарумма об Италии на Евро: «Мы здесь, чтобы защитить титул и сделать все возможное, чтобы выйти в финал. В таком турнире нет фаворитов»

О своем настроении перед турниром «Во-первых, я рад быть здесь и представлять Италию. Мы, несомненно, будем готовы к этому большому событию, уникальному соревнованию, и мне посчастливилось выиграть последний Евро.

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