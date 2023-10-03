Мэр Самары Лапушкина провела торжественный прием педагогов

Глава Самары Елена Лапушкина организовала торжественный прием педагогов. В рамках этого мероприятия преподавателей образовательных учреждений наградили благодарственными письмами, а также почетными грамотами и вручили им ценные подарки.
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