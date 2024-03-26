В Великобритании отклонили законопроект о конфискации активов РФ

Внесенный в 2023 году в нижнюю палату парламента Великобритании законопроект «О конфискации российских государственных активов и поддержке Украины» больше не будет рассматриваться, сообщили «Известиям» в пресс-службе палаты общин.
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