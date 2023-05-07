Россия вернулась в десятку крупнейших экономик мира впервые с 2014 года

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия по итогам прошлого года вернулась в десятку крупнейших экономик мира, это произошло впервые за восемь лет, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Всемирного банка и национальных статистических служб.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия по итогам прошлого года вернулась в десятку крупнейших экономик мира, это произошло впервые за восемь лет, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Всемирного банка и национальных статистических служб.
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