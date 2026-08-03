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Аргументы и Факты

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В Эфиопии при сходе оползня погибли 14 человек

В Эфиопии при сходе оползня погибли 14 человек

В регионе Амхара на севере Эфиопии произошел оползень, жертвами которого стали не менее 14 человек. По предварительной информации местных властей, сход грунта был спровоцирован подземным толчком и произошел на территории монастыря Святой Марии.

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