НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Владимирские новости

1 подписчик

Житель Ставрово обвиняется в покушении на убийство сожительницы

Житель Ставрово обвиняется в покушении на убийство сожительницы

Женщина возвращалась домой от подруги, когда встретила сожителя в сильном алкогольном опьянении. Уже в квартире она сняла его на мобильный телефон и заявила, что больше не намерена с ним жить, если он не откажется от спиртного.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх