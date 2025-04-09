Житель Ставрово обвиняется в покушении на убийство сожительницы

Женщина возвращалась домой от подруги, когда встретила сожителя в сильном алкогольном опьянении. Уже в квартире она сняла его на мобильный телефон и заявила, что больше не намерена с ним жить, если он не откажется от спиртного.
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