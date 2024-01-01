Вулкан Эльбрус: что будет если взорвётся высочайшая гора России

Эльбрус является не только высочайшей горой Кавказских гор, но и всей России. Высота западной вершины горы составляет 5642 метра! Неудивительно, что регион стал местом притяжения любителей горнолыжного спорта и альпинистов.
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