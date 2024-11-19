Форум «Мир Возможностей» в Дубае обозначил новые горизонты сотрудничества

Бизнес-форум «Мир Возможностей» был организован Корпорацией «Синергия» и Фондом Росконгресс. Мероприятие собрало более 1000 участников, включая представителей государственных органов, бизнеса и международных организаций.
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