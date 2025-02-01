Захарова: Киеву и Западу выгодно сеять рознь среди народов России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила попытки дестабилизации межнационального единства России, используя в качестве примера видеоролик на YouTube, где украинец выдавал себя за россиянина.
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