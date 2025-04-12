Возможная масса нейтрино теперь вдвое меньше, чем была ранее

Нейтрино — самые распространенные частицы во Вселенной. Не имея электрического заряда и обладая крайне малой массой, они способны проникать почти через все, и каждую секунду через каждого из нас проходят триллионы таких частиц.
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