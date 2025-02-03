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Не имеют права: что делать, если работодатель отказал вам из-за знака зодиака

Не имеют права: что делать, если работодатель отказал вам из-за знака зодиака

Если кандидату отказали при приеме на работу из-за знака зодиака, он имеет право расценить это, как косвенную дискриминацию и нарушение прав человека, рассказала карьерный консультант Оксана Семенова для Газета.

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Комментарии
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lakmus
Что делать, если работодатель отказал вам из-за знака зодиака? Бежать из этой конторы - там сидят идиоты!
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