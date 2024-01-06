Надо всё же уходить от законов гор к нашим, имперским законам

Вчера произошло увы, вполне прецедентное событие: Рамзан Кадыров заявил, что готов отдать 20 украинских пленных, которых они взяли в ЛДНР, за снятие санкций с его мамы, его супруги и дочерей, и передал список этих пленных своему гостю - некоему бывшему ООНовскому деятелю Скотту Риттеру.