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Надо всё же уходить от законов гор к нашим, имперским законам

Вчера    произошло увы,   вполне  прецедентное  событие:  Рамзан    Кадыров  заявил,  что    готов  отдать  20 украинских  пленных, которых   они   взяли    в  ЛДНР,     за  снятие  санкций с   его мамы,     его   супруги  и  дочерей,       и  передал   список    этих  пленных    своему   гостю -   некоему   бывшему  ООНовскому   деятелю  Скотту Риттеру.

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