Почему государства Африки так безнадежно отстали от остального «цивилизованного» мира?

Для тех, кто до сих пор считает, что коренные жители Африки «запрограммированы» на цивилизационную отсталость, что они ленивы, глупы и ничего не хотят делать, настоятельно рекомендуется срочно перепроверить свои источники.
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