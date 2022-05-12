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«Что если Путин решит обрубить сигнал?», — в США признают высокую точность ГЛОНАСС

«Что если Путин решит обрубить сигнал?», — в США признают высокую точность ГЛОНАСС

Генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на своей страничке рассказал о том, что американские фермеры подтверждают превосходство российской системы ГЛОНАСС.

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