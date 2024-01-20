Кто такие йеменские хуситы: история, идеология движения, почему воюют с США и Британией Ирэн ОрлонскаяРебелы из Йемена, известные как хуситы, активно сражаются против интересов Соединенных Штатов и Великобритании.
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