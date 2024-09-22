СБОРНАЯ НОВОАННИНСКОГО РАЙОНА ЗАНЯЛА 4 МЕСТО 22 сентября в районном центре Средняя Ахтуба прошла церемония закрытия юбилейных 40-х летних сельских спортивных игр Волгоградской области.
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СБОРНАЯ НОВОАННИНСКОГО РАЙОНА ЗАНЯЛА 4 МЕСТО 22 сентября в районном центре Средняя Ахтуба прошла церемония закрытия юбилейных 40-х летних сельских спортивных игр Волгоградской области.