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Царьград

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ФСБ обвинила Пономарева в заговоре с украинской террористической группировкой

ФСБ обвинила Пономарева в заговоре с украинской террористической группировкой

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев* обвиняется в связях с украинским террористическим подразделением.

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