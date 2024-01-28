У звезды «Клюквенного щербета» случился инсульт

Популярный турецкий актер Сеттар Танрыоген после экстренной операции пока находится в клинике Фото: кадр из сериала В последнее время у 61-летнего актера Сеттара Танрыогена, звезды сериала «Клюквенный щербет», график невероятно загруженный.