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У звезды «Клюквенного щербета» случился инсульт

У звезды «Клюквенного щербета» случился инсульт

Популярный турецкий актер Сеттар Танрыоген после экстренной операции пока находится в клинике Фото: кадр из сериала В последнее время у 61-летнего актера Сеттара Танрыогена, звезды сериала «Клюквенный щербет», график невероятно загруженный.

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