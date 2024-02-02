В Самаре временно изменили трамвайный маршрут №24к из-за снегопадов

В четверг, 1 февраля, появилась информация о переносе подвижного состава с одного маршрута №24к. Стало известно, что дополнительные трамваи оказались необходимы на фоне осуществления ремонта трамвайных вагонов, пострадавших в результате снегопадов.
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