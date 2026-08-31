Баурсаки, талисман Игр и протокол: эксперт оценил встречу Путина в Бишкеке

Как встречали президента России в Киргизии.Президент России Владимир Путин прибыл в Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который состоится 1 сентября.
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