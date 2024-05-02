Экономист Миронов: ожидания доллара дороже 100 рублей вполне логичны

Заместитель директора Института "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерий Миронов в интервью агентству "Прайм" заявил, что пессимистичный прогноз Минэкономразвития о том, что к 2026 году доллар будет стоить дороже 100 рублей на данном этапе оправдан.