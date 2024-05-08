Странная дочь и внук-преступник: трагическая судьба наследников легендарного диктора Юрия Левитана

Юрий Левитан — настоящая легенда отечественного радиовещания и телевидения. Прославленный диктор прожил достойную жизнь, но на похоронах его единственной дочери многие порадовались, что он не дожил до этого момента.
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