ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) в очередной раз пересмотрела прогноз роста мирового спроса на нефть на 2026 год, снизив его до 105,84 млн баррелей в сутки по сравнению с предыдущей оценкой в 106,22 млн баррелей.