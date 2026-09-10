ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) в очередной раз пересмотрела прогноз роста мирового спроса на нефть на 2026 год, снизив его до 105,84 млн баррелей в сутки по сравнению с предыдущей оценкой в 106,22 млн баррелей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АМ Россия и Киргизия...
- Полина Гагарина п...
- Женщину в Амурско...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым