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Регионы России

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ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году

ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) в очередной раз пересмотрела прогноз роста мирового спроса на нефть на 2026 год, снизив его до 105,84 млн баррелей в сутки по сравнению с предыдущей оценкой в 106,22 млн баррелей.

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