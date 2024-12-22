По всей Тульской области объявлен отбой опасности БПЛА-атаки

Режим опасности продлился около двух часов. О возможных прилетах сообщений пока не поступало.РСЧС Тульской области сообщает об отбое опасности БПЛА-атаки, объявленной на территории региона ранее, ночью 22 декабря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии