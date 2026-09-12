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«Конечно, грудь поменяла форму, подвисла»: Наталья Фриске объяснила последствия похудения на 17 килограммов

Младшая сестра Жанны Фриске Наталья рассказала о последствиях похудения на 17 килограммов. По её словам, в 2024 году она сделала операцию по увеличению груди, а после снижения веса бюст «подвис» и потерял форму.

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