Три украинских беспилотника были сбиты над Белгородской и Воронежской областями

В ночь на среду российские силы противовоздушной обороны успешно отразили попытку Вооруженных сил Украины осуществить террористический акт на территории Российской Федерации с использованием беспилотных летательных аппаратов авиационного типа.
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