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Норвегия готовит закон о запрете торговли с израильскими поселениями

Норвегия готовит закон о запрете торговли с израильскими поселениями

Власти Норвегии в ближайшие недели завершат общественные консультации по законопроекту, предусматривающему полный запрет на торговлю с израильскими поселениями на Западном берегу и в Восточном … .

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