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Калужские новости

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Калужские грибники рискуют попасть за решётку на 4 года за сбор грибов

Калужские грибники рискуют попасть за решётку на 4 года за сбор грибов

Любители тихой охоты могут угодить за решётку, если соберут «не те» грибы. И речь идёт не о галлюциногенных представителях царства грибов, а о краснокнижныхЛюбители тихой охоты могут угодить за решётку, если соберут "не те" грибы.

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