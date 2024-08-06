Калужские грибники рискуют попасть за решётку на 4 года за сбор грибов

Любители тихой охоты могут угодить за решётку, если соберут «не те» грибы. И речь идёт не о галлюциногенных представителях царства грибов, а о краснокнижныхЛюбители тихой охоты могут угодить за решётку, если соберут "не те" грибы.
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