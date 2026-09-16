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Кушанашвили назвал причину скандалов в семье Кудрявцевой

Кушанашвили назвал причину скандалов в семье Кудрявцевой

Шоумен Отар Кушанашвили назвал причину скандалов в семье телеведущей Леры Кудрявцевой и бывшего хоккеиста Игоря Макарова.

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