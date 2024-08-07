Летняя кинотеатральная школа NEXT начинает работу в Нижнем Новгороде

Начинает работу летняя кинотеатральная школа NEXT. Участников проекта ждут тренинги и мастер-классы от ведущих специалистов и преподавателей Москвы и Нижнего Новгорода Проект реализуется при поддержке правительства Нижегородской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии