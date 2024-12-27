Гестационная гипертензия, преэклампсия и эклампсия повышают риск неврологических осложнений после родов

Исследование, опубликованное в журнале JAMA Neurology, выявило связь между гестационной гипертензией, преэклампсией и эклампсией с повышенным риском неврологических осложнений в течение нескольких месяцев или лет после родов.
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