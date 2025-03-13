Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 523 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    Полный лошара! Туда где нужны ледоколы вас Россия не пустит, а ходить по Атлантике на ледоколах очень накладно!Трамп: Вашингтон ...
  • Сергей Храмов
    Россия должна не стеснятся и должна заявлять что тоже введет ответные санкции на санкции США. При серьезных переговор...CBS News: админис...
  • Евгений Бут
    А зачем она нужна ?Продюсер Дворцов:...

Врач Медянцева: присосавшихся клещей нельзя обрабатывать маслами

Врач Медянцева: присосавшихся клещей нельзя обрабатывать маслами

Если вы обнаружили присосавшегося клеща, нельзя раздавливать или пытаться "задушить" его маслом. Без воздуха он активнее отрыгивает содержимое своего желудка, где и находятся патогены, повышая риск инфицирования, рассказала "Газете.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх