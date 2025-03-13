Врач Медянцева: присосавшихся клещей нельзя обрабатывать маслами

Если вы обнаружили присосавшегося клеща, нельзя раздавливать или пытаться "задушить" его маслом. Без воздуха он активнее отрыгивает содержимое своего желудка, где и находятся патогены, повышая риск инфицирования, рассказала "Газете.
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