Мощность до 360 килотонн: в США собрали первую ядерную авиабомбу B61-13 В США собрали первую авиационную ядерную бомбу B61-13, разработка которой завершилась на год раньше запланированного срока.
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Мощность до 360 килотонн: в США собрали первую ядерную авиабомбу B61-13 В США собрали первую авиационную ядерную бомбу B61-13, разработка которой завершилась на год раньше запланированного срока.
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