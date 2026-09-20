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Татар-информ

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Валиева впервые высказалась о лишении нейтрального статуса

Валиева впервые высказалась о лишении нейтрального статуса

Фото: скриншот с прямой трансляции Первого канала Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) об отзыве ее нейтрального статуса.

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