Валиева впервые высказалась о лишении нейтрального статуса

Фото: скриншот с прямой трансляции Первого канала Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) об отзыве ее нейтрального статуса.
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