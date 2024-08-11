Харрис заявила о готовности представить политическую программу на грядущей неделе

Вице-президент США и кандидат от Демократической партии на выборах президента страны Камала Харрис заявила, что планирует на следующей неделе представить свою политическую платформу, уделяя особое внимание экономике и снижению цен, сообщило 11 августа Bloomberg.
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