Зеленский признает успехи русских и стремится стабилизировать фронт

Владимир Зеленский признал продвижение русских войск, поставив задачу стабилизировать фронт. Он выразил обеспокоенность относительно помощи от администрации Трампа, а также отметил рост случаев самовольного оставления частей в ВСУ.
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