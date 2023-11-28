Страховая пенсия по старости в РФ 2024: насколько повысят с 1 января Ирэн ОрлонскаяГосударственная Дума Российской Федерации окончательно приняла закон о размере увеличения пенсий неработающим пенсионерам в 2024 году.
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