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Страховая пенсия по старости в РФ 2024: насколько повысят с 1 января

Страховая пенсия по старости в РФ 2024: насколько повысят с 1 января

Страховая пенсия по старости в РФ 2024: насколько повысят с 1 января Ирэн ОрлонскаяГосударственная Дума Российской Федерации окончательно приняла закон о размере увеличения пенсий неработающим пенсионерам в 2024 году.

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