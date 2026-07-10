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Зверев уступает Синнеру в личке перед финалом «Уимблдона». В последних шести матчах он не взял ни сета

Первая ракетка мира Янник Синнер сыграет с третьей ракеткой мира Александром Зверевым в финале « Уимблдона ».

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