iPhone 16 Pro Max подешевел на 30 тысяч рублей спустя месяц продаж в России

В России цена на iPhone 16 Pro Max снизилась на 30 тысяч рублей спустя месяц после старта продаж. Оснащённый процессором Apple A18 Pro, этот флагман получил улучшенные камеры и функции, став главным смартфоном Apple на год.
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