Закрытие сезона летних автомобилей

В октябре на площадке Автомузея «Автомобили Мира» состоялась, по-видимому, одна из последних, если не последняя в этом году выставка автомобилей под открытым небом — выставка клуба Dream Cars, объединяющего купе, кабриолеты, тарги и родстеры.
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