Одну из улиц Калуги перекроют на одну ночь

Как сообщает управление городского хозяйства Калуги, участок дороги на одной из городских улиц будет закрыт на одну ночь с 17 по 18 августаКак сообщает управление городского хозяйства Калуги, участок дороги на одной из городских улиц будет закрыт на одну ночь с 17 по 18 августа.