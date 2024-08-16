Одну из улиц Калуги перекроют на одну ночь

Как сообщает управление городского хозяйства Калуги, участок дороги на одной из городских улиц будет закрыт на одну ночь с 17 по 18 августаКак сообщает управление городского хозяйства Калуги, участок дороги на одной из городских улиц будет закрыт на одну ночь с 17 по 18 августа.
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