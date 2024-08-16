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Калужские новости

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Одну из улиц Калуги перекроют на одну ночь

Одну из улиц Калуги перекроют на одну ночь

Как сообщает управление городского хозяйства Калуги, участок дороги на одной из городских улиц будет закрыт на одну ночь с 17 по 18 августаКак сообщает управление городского хозяйства Калуги, участок дороги на одной из городских улиц будет закрыт на одну ночь с 17 по 18 августа.

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