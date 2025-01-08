Хуанга поймали на лжи: GeForce RTX 5070 не равна по производительности RTX 4090 без ИИ-т...

Хуанга поймали на лжи: GeForce RTX 5070 не равна по производительности RTX 4090 без ИИ-трюковГенеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) во время презентации видеокарт Blackwell сделал смелое заявление о том, что видеокарта GeForce RTX 5070 стоимостью $549 обеспечит производительность уровня GeForce RTX 4090 за $1599.
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