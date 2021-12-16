В Госдуме хотят сделать ежегодными предновогодние выплаты пенсионерам

Газете “Известия” стало известно, что в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов подготовлен законопроект “О ежегодной предновогодней пенсионной выплате”, который на данный момент направлен на заключение в правительство.
Газете “Известия” стало известно, что в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов подготовлен законопроект “О ежегодной предновогодней пенсионной выплате”, который на данный момент направлен на заключение в правительство.
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