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В Госдуме хотят сделать ежегодными предновогодние выплаты пенсионерам

В Госдуме хотят сделать ежегодными предновогодние выплаты пенсионерам

Газете “Известия” стало известно, что в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов подготовлен законопроект “О ежегодной предновогодней пенсионной выплате”, который на данный момент направлен на заключение в правительство.

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