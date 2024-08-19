Адвокат Ефремова ответил на слухи о досрочном освобождении актёра

СМИ сообщили, что Ефремов может выйти уже в декабре.фото: Агентство «Москва»--> Информация о досрочном освобождении Михаила Ефремова до конца этого года не соответствует действительности, заявил адвокат актёра Юрий Падалко.
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