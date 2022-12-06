Стрижки на средние волосы: варианты, названия, советы по выбору

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  • Татьяна Новикова
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Каждой женщине хочется быть красивой не только в праздники, но и в будни. Однако в преддверии главной ночи года большинство прекрасных особ стараются подобрать самый эффектный наряд, красивые туфли, броский макияж и, конечно же, стильную прическу.

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